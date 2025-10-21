Lazio | Olimpico in fermento per la Juve: attesi almeno 50mila tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Domenica sera a Bergamo la Lazio è stata raggiunta da 1304 tifosi laziali che hanno sostenuto la squadra per tutta la gara, contribuendo a un punto prezioso in una delle trasferte più difficili del campionato. Ora la testa è già alla prossima sfida: domenica sera all’Olimpico (ore 20.45) arriva la Juventus dell’ex Igor Tudor, reduce dalla pesante sconfitta di Como. L’attesa cresce e anche il pubblico risponde con entusiasmo.

Sono già stati venduti 19.000 biglietti, tra tagliandi singoli e “Pack 3 Partite” che includono anche le gare con Cagliari e Lecce. Come riporta il Corriere dello Sport, sommando i circa 26.000 abbonati (esclusi gli abbonamenti Aquilotto), si è già oltre quota 45.000 presenze, con l’obiettivo di toccare e forse superare, come lo scorso anno (60.500) i 50.000 spettatori nel giorno del match. Un Olimpico che promette di essere, ancora una volta, una bolgia biancoceleste.

