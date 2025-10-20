Lazio - Juve, le probabili formazioni: Sarri riflette sulle scelte
Si torna all'Olimpico. Dopo il punto sudato contro l'Atalanta, la Lazio ospita la Juventus di Igor Tudor. Sarri sicuramente non potrà contare sugli infortunati Castellanos, Rovella e Cancellieri, uscito nel primo tempo di Bergamo per un problema muscolare, oltre ai fuori lista Dele-Bashiru (comunque sulla via del recupero) e Gigot. Solo in difesa c'è speranza di recuperare Pellegrini, ai box dalla gara contro il Genoa per un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio. Di fronte a Provedel, comunque, resta in vantaggio lo stesso quartetto di domenica, composto da Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. A centrocampo spazio ancora a Guendouzi, Cataldi e Basic, più avanti di Vecino che ha fatto il suo esordio stagionale in campionato. In attacco può avere una chance a destra dal primo minuto Isaksen, con Dia e Zaccagni a completare il tridente nel ritrovato 4-3-3. Ancora verso la panchina sia Pedro che Noslin.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Hysaj, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro. All.: Sarri.
JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceicao, David, Yildiz. All.: Tudor.