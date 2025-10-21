Lazio | Parate che valgono come gol e terzo clean sheet: Provedel è tornato

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Un volo d’angelo è proprio quello che serviva alla Lazio per uscire indenne dalla New Balance Arena. Ivan Provedel è tornato il portiere di sempre: silenzioso, concreto, decisivo. A Bergamo - sottolinea il Corriere dello Sport - ha firmato una prestazione da campione, diventando il protagonista del pareggio contro l’Atalanta. Quando la partita sembrava sul punto di sfuggire di mano, ci ha pensato il friulano a chiudere la porta.

Il riflesso su Lookman nel secondo tempo racconta più di mille parole: un tiro deviato, una selva di gambe davanti, e Provedel che in un attimo reagisce, si distende e respinge con un guizzo da fuoriclasse. Un intervento che vale come un gol e che ha tenuto in piedi la Lazio in un momento complicato. Poi altre parate su Krstovic e De Roon, fino al triplice fischio. Terzo clean sheet stagionale, dopo quelli con Verona e Genoa, e una difesa che sembra essere tornata solida come un tempo.

Provedel ha ritrovato la serenità dei giorni migliori, quella che lo rese, nella stagione 2022/23, uno dei migliori estremi difensori d’Europa con 21 clean sheet in campionato. Dopo mesi complicati, tra errori, critiche e il rischio di perdere il posto, Provedel ha risposto lavorando in silenzio e Sarri l’ha rimesso al centro del progetto.

