Atalanta, si ferma ancora Scalvini: nuovo infortunio dopo la Lazio, le ultime
20.10.2025 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Nuovo infortunio per l’Atalanta e per Giorgio Scalvini. Dopo la gara contro la Lazio, terminata sul risultato di 0-0, il difensore si è fermato ancora per un problema fisico nonostante fosse appena tornato a disposizione di Juric. Gli esami strumentali sostenuti che ha effettuato nelle ultime ore hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra, che lo terrà ai box per almeno tre settimane.