Di Canio riceve i premi Scopigno e Pulici: "Emozioni che vanno oltre il riconoscimento"
20.10.2025 16:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca
Un riconoscimento importante quello consegnato nella giornata odierna a Paolo Di Canio premiato per la sezione commento tecnico nell’ambito dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici 2024/2025.
“Sono venuto per ritirare questo premio, ma le emozioni che sto provando vanno oltre questo riconoscimento. Si sono susseguiti momenti particolari, far parte di questa mattinata è motivo di orgoglio. Vedere la Lazio del ’74, parlare di Maestrelli, sono emozioni incredibili che abbiamo ricordato in maniera dolce e delicata, a prescindere dal campanilismo”.
“È stato ricordato Scopigno che ha fatto un’impresa incredibile, vi ringrazio non solo per il premio ma per le emozioni vissute”.