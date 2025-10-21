Lazio ko, tre infortuni al mese: dato mai registrato dallo staff di Sarri
RASSEGNA STAMPA - Non c’è pace per la Lazio. Alla New Balance Arena è finito ko anche Matteo Cancellieri, l’uomo più in forma del momento, autore di tre degli ultimi sei gol biancocelesti. L’attaccante si sottoporrà oggi agli esami strumentali, ma le sensazioni non sono buone: si teme una lesione al flessore sinistro.
Per Sarri è l’ennesima tegola di una stagione tormentata: si tratta infatti del sedicesimo infortunio da luglio, il nono di natura muscolare in poco più di tre mesi. Un dato allarmante che, come riporta il Messaggero, non si è mai registrato prima nella gestione del preparatore atletico Davide Losi, storico collaboratore del tecnico.
La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì pomeriggio, ma l’emergenza infortuni impone una riflessione profonda. Lotito non può più rimandare: a Formello serve un intervento deciso o, come si mormora ironicamente, una benedizione vera e propria per scacciare la sfortuna.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.