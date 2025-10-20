Lazio, Dia è una brutta copia. Dov'è quello vero? Le pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - La Lazio sente l'assenza di Castellanos. L'infortunio dell'attaccante argentino rischia di pesare tantissimo se al suo posto Boulaye Dia non decide di invertire rotta. Il gol contro l'Hellas Verona è l'unica nota lieta di un inizio di stagione che lo ha visto protagonista del drammatico errore nel derby, di una prova positiva a Genova, ma di due prestazioni negative contro Torino e Atalanta. In area di rigore non è ingombrante per gli avversari, non è mai pericoloso neanche quando potrebbe e alla New Balance Arena, quando è necessario restare alto per far rifiatare la squadra, si abbassa aumentando le difficoltà. Quella di Bergamo è l'ennesima brutta proa di un attaccante ombra di sé stesso, di un giocatore che ha dei valori che deve ritrovare il più in fretta possibile. Di seguito le pagelle dei quotidiani.