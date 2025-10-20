Juve, Tudor rischia la panchina: i possibili sostituti. E contro la Lazio...
Rapporti mai così freddi in casa Juventus. La sconfitta contro il Como ha peggiorato ancora di più la situazione tra Tudor e la dirigenza bianconera, con il tecnico bianconero ora più che mai assolutamente in bilico e sotto osservazione. Come riportato da Tuttosport, le prossime partite potrebbero essere decisive, a partire dal Real Madrid in Champions e dalla Lazio in campionato.
Nonostante il momento delicato e di grande difficoltà, spuntano già i primi nomi come possibili sostituti del croato in panchina. In lista ci sono i profili dei già candidati in estate Luciano Spalletti e Roberto Mancini, il più giovane Palladino, e due allenatori esteri come Marco Rose e Terzic.
Al momento, comunque, sembra ancora prematuro parlare di una separazione tra la Juventus e Tudor, che avrà ancora la possibilità nelle settimane successive di giocarsi le sue carte sulla panchina bianconera.