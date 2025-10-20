Bologna, Di Vaio ricorda il passato alla Lazio: “Mi portò Pulici, e ora…”

TUTTOmercatoWEB.com

Nel corso della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici 2024/2025 - quest'oggi presso il Salone d'Onore del CONI - è stato premiato come "Manager of the year" Marco Di Vaio. Ora al Bologna, l’ex attaccante ha parlato dalla sala stampa dell’Olimpico tornando anche sul suo passato alla Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni: “È un grande orgoglio ricevere questo premio nel nome di Scopigno e Felice Pulici, per me è la chiusura di un cerchio perché 40 anni fa Felice Pulici mi portò alla Lazio, è un grande onore”.

“La forza del nostro presidente (Joey Saputo, ndr) è quella di saper organizzare e dare un’idea ben precisa della visione del club. Non è stato semplice all’inizio della sua avventura passare dal calcio americano al calcio italiano, ma ha voltato pagina. Stiamo facendo qualcosa di importante, abbiamo riportato una Coppa Italia che mancava da 50 anni, complimenti al mister, allo staff e a Giovanni Sartori per il lavoro nella costruzione della squadra”.

“Noi spingiamo sul lavoro quotidiano e questa è la mentalità di Italiano, c’è una crescita importante del collettivo e dei singoli giocatori, abbiamo perso e venduto giocatori importantissimi come Calafiori e Zirkzee quando è arrivato il mister, ma abbiamo ottenuto risultati importanti anche senza di loro. Siamo ancora competitivi, sappiamo di avere davanti delle corazzate, il nostro obiettivo è essere competitivi e vedere dove saremo a marzo e aprile per provare a raggiungere l’Europa anche il prossimo anno”.