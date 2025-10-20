WOMEN | Lazio, Goldoni: "La sconfitta fa male, ma..." - FOTO

La Juventus frena la Lazio, al Fersini esce vincente grazie al rigore trasformato da Girelli e si rianima dopo un inizio di stagione tutt'altro che positivo. Le biancocelesti incassano così la prima sconfitta dopo due successi consecutivi che le avevano permesso di prendersi il primo posto in classifica. Le ragazze di Grassadonia sono ora seconde a quota 6 insieme al Napoli, a -3 dalla Roma capolista.

Via social, all'indomani della gara, Goldoni ha commentato così la prestazione e il momento del gruppo: "Il dispiacere per la sconfitta di ieri è tanto, se c'è una cosa però che il calcio ci insegna è che ogni situazione è un'opportunità di apprendimento e miglioramento! Sono estremamente orgogliosa di questa squadra, di come lavoriamo e ci rialziamo sempre. Di come costruiamo e quanto ci crediamo. A testa alta!".

