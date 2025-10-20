Serie A, mai così pochi gol in una giornata: ora si può fare la storia (in negativo)
Tanti 0-0 e pochissimi gol fatti. È una giornata di Serie A da dimenticare, o quantomeno da ricordare non con molto piacere. La gara di questa sera tra Cremonese e Udinese decreterà con quante reti segnate si chiuderà questo turno di campionato. Attualmente il conto è di appena 9 gol fatti in 9 partite, con ben 4 pareggi a reti bianche (Lecce - Sassuolo, Pisa - Verona, Genoa - Parma e Atalanta - Lazio).
Nell'era dei tre punti a 20 squadre in Serie A il record negativo è di soli 13 gol fatti, stabilito tre volte: alla 9ª giornata della stagione 2010-11, alla 32ª giornata della stagione 2017-18 ed alla 2ª giornata della stagione 2022-23. Tra qualche ora allo Zini, quindi, si può davvero scrivere la storia, anche se tutt'altro che positiva per il calcio italiano.