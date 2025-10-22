Milan, Modric elogia la Serie A: "Il livello è molto alto". E cita la Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della gara tra Juventus e la sua ex squadra, il Real Madrid, il centrocampista del Milan Luka Modric è intervenuto ai microfoni di del Tg1. In particolare si è espresso sui suoi primi mesi in Italia e sul livello attuale della Serie A, citando anche la Lazio tra le squadre più importanti.

Di seguito le sue parole: "Giocare con il Milan è la cosa migliore al momento, sono in un grande e storico club: la squadra ha grandi talenti e il mister è un vincente, è un percorso lungo ma ho grandi aspettative. Io sono venuto qua per vincere, tornare in Champions è l'obiettivo minimo ma spero di fare di più. Il livello della Serie A è molto alto. In altri grandi campionati non ci sono così tante sfide come qui: Juve, Inter, Napoli, Lazio, Roma...".