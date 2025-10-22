Lazio, gli infortuni diventano un caso: riflessioni a Formello. E lo staff tecnico...

RASSEGNA STAMPA - Troppi infortuni. Un inizio di stagione da incubo con tantissimi problemi fisici, soprattutto muscolari. L'ultimo è quello di Matteo Cancellieri, che ha riportato una lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra: starà fuori almeno venti giorni e rientrerà dopo la sosta per le nazionali di novembre.

In totale sono 16 gli infortuni di questa stagione, a partire da luglio. Numeri altissimi su cui si è acceso l'allarme a Formello, tanto che oggi pomeriggio Sarri e Fabiani si incontreranno per fare un punto sulla situazione (e anche sul mercato). Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il preparatore Davide Losi, al fianco del tecnico dal 2015, giura di aver predisposto la preparazione della squadra come nell'ultimo decennio.

Non si erano mai visti, però, così tanti infortuni, soprattutto giocando solamente una competizione. Alcuni dei problemi sono pregressi, altri invece sono legati a diverse visioni mediche interne e dall'età avanzata dei calciatori (anche se non vale per tutti), come scrive lo stesso quotidiano. Per Sarri, però, non c'entra nulla il ritiro svolto in casa con i campi rizollati invece che ad Auronzo, come aveva detto in conferenza stampa prima dell'Atalanta.