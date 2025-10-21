WOMEN | Lazio, un'altra multa dal Giudice Sportivo: il comunicato

La terza giornata di Serie A Femminile è ormai in archivio. La Lazio ha incassato la prima sconfitta stagionale contro la Juventus, uscita vincente 0-1 dal Fersini. A qualche giorno dalle gare disputate, attraverso un comunicato, la Federcalcio ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo. Confermate le ammonizioni per Reyes e Benoit, ma non solo.

La società è stata nuovamente multata, ma questa volta non per mancanza di acqua calda nello spogliatoio della terna arbitrale. Il club è stato sanzionato con un'ammenda di 500 euro con diffida perché un soggetto "non autorizzato", come si legge nel comunicato del giudice, è stato incaricato di accertarsi "che fosse assicurata l'erogazione di acqua calda".

Di seguito la nota completa: "Ammenda di € 500,00 con diffida alla società S.S. LAZIO WOMEN 2015 A R.L. Per avere, al termine della gara, consentito l’accesso allo spogliatoio della terna arbitrale a soggetto non inserito nella distinta di gara, non autorizzato e non appartenente all’organico della società S.S. Lazio Women 2015 A.R.L., per verificare fosse assicurata l'erogazione di acqua calda, rivolgendo una critica di carattere generico, con toni irriguardosi e contenente espressione offensiva, non dirette né alla persona né all’operato del Direttore di gara o dei componenti la quaterna arbitrale. Considerato i toni adoperati non risultavano alterati né minacciosi".

