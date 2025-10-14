Lazio Women multata: “Niente acqua calda”. Il comunicato del Giudice Sportivo
Dopo le ultime gare della seconda giornata della Serie A Women, è stato rilasciato il comunicato ufficiale con le decisioni del Giudice Sportivo. Ciò che salta all'occhio è una multa alla Lazio Women, che ha vinto 2-1 contro il Genoa. Il motivo è incredibile: "Ammenda di € 200,00 Per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara".
