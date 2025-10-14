Atalanta, Bucarelli sulla Lazio: "Una signora squadra. I tifosi sono delusi..."

L'ex dirigente dell'Atalanta Maurizio Bucarelli, intervistato da TuttoAtalanta.com, ha parlato di Gasperini, degli anni a Bergamo ma anche della Dea di oggi. Inoltre, si è soffermato anche sulla Lazio, prossimo avversario dei nerazzurri, parlando ei tifosi, del presidente e di come viene vissuto il calcio a Roma. Ecco di seguito le sue parole: "In Federazione sono circondato da laziali che attendono questa partita. Sono anni che vorrebbero prendermi in giro, ma non ci sono mai riusciti e spero continui così".

LA PARTENZA DELLA LAZIO - "Nel calcio moderno questi discorsi contano poco. La Lazio è una signora squadra, non una di secondo livello. Delusione per i risultati? No. La delusione è per il presidente. Ce l'hanno con lui per quanto è successo".

Il CALCIO A ROMA - "Vado al bar e si parla di calcio. Salgo sul taxi e si parla di calcio. Le radio sono sempre collegate sulle stazioni di Lazio e Roma. Si parla sempre di calcio".