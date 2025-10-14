Lazio, De Grandis (Sky): "Lotito? Più gli dici di andarsene e più lui..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport, Stefano De Grandis, ha fatto il punto sulla situazione in casa Lazio commentato l'atteggiamento di Lotito, prima di concentrarsi su alcuni singoli della rosa di Sarri.

LOTITO - "È un momento molto complicato, sia a livello di squadra che soprattutto gestionale, non esiste un progetto e questo alla lunga la paghi. Sembra che più si dica a Lotito di andersene e più lui voglia restare, ma chi te lo fa fare a restare se nessuno ti vuole".

SINGOLI - "Io farei giocare dal primo Noslin, merita una chance anche perchè Dia non è al meglio. Se vuoi fare un discorso tattico forse Pedro è il giocatore più adatto per non lasciare punti di riferimento, ma anche Noslin potrebbe farlo. Darei fiducia a Basic, lo ha meritato e secondo me vista la fisicità dell’Atalanta può darti più garanzie rispetto a Belahyane. Hysaj non mi ha convinto contro il Torino, forse vedrei meglio Lazzari contro l’Atalanta perché con Zalewski su quella fascia potrebbe puntarlo spesso".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.