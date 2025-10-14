Amoroso sullo Scudetto: "Roma? Ha raccolto anche più di quel che doveva"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

L'ex centrocampista Christian Amoroso nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche della lotta Scudetto e della Nazionale, impegnata stasera contro Israele.

Nella lotta Scudetto chi vede avanti? La Roma può restare lì?

"In primis Inter e Napoli. La Roma non lo so, vedendo le partite non mi sembra assomigli tanto all'Atalanta di Gasperini. Ha raccolto anche di più di quello che doveva, vediamo se nelle prossime partite la squadra comincerà a prendere l'impronta dell'allenatore".

Preoccupato dallo spauracchio-spareggi per l'Italia?

"Non abbiamo scelta: dobbiamo dare il massimo e poi pensare eventualmente agli spareggi. Se ci arrivi con 4-5 vittorie sicuramente te la vai a giocare. In partite secche è sempre complicato, ma ora la Nazionale ha lo spirito giusto. I ragazzi mi sembra vadano in Nazionale molto volentieri, non lo vedevo con Spalletti. Per questo penso abbiamo il potenziale per andare ai Mondiali".

