Italia | L'orgoglio di Gattuso: "Avevamo tutto da perdere, dobbiamo essere questi"

Il CT Gattuso, al termine della netta vittoria della sua Italia contro Israele, è intervenuto ai microfoni della Rai, commentando sia il successo di questa sera che il raggiungimento, ora aritmetico, dei playoff. Ecco le parole del tecnico:

"Siamo stati bravi. La partita di un mese fa ce la ricordiamo tutti. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi che hanno coperto bene il campo, anche loro hanno creato qualcosina. Il fatto di non aver preso gol è molto importante. Ho visto un grande spirito, Locatelli ha fatto una bellissima partita, anche gli attaccanti. Raspadori ha sofferto un po'. Oggi avevamo tutto da perdere, siamo stati molto molto bravi secondo me".

"Dobbiamo saper soffrire, dobbiamo essere questi. Con una grande mentalità. E poi quando abbiamo palla, abbiamo qualità. Dobbiamo ritrovare compattezza, mentalità. Si possono commettere errori, ma poi si deve andare a lavorare lì, centimetro dopo centmetro".

"Volevo dire che adesso si riposano, invece no. Adesso dobbiamo sperare che Dio ce la mandi buona, di non perdere giocatori, che riescano a fare bene con i loro club. E poi a novembre avremo due partite da giocare in modo serio. Proveremo qualcuno che ha avuto meno spazio, proprio per quello che dicevo prima: creare quella squadra compatta, che riesce a stare bene dentro e fuori dal campo".

