Lazio, Pedro: "Non avrei lasciato il Barcellona. Su Mourinho e il Chelsea..."

Intervistato da fourfourtwo.com, Pedro è tornato a parlare del suo trasferimento nel 2015 dal Barcellona al Chelsea. Sull'attuale attaccante della Lazio all'epoca era forte anche l'interesse del Manchester United, che però alla fine non si è convinto sull'acquisto dello spagnolo. Di seguito le sue parole.

“Ho parlato molto con Luis Enrique quella stagione. Era il Barcellona dei tre mostri sacri in attacco - Messi, Neymar e Luis Suarez - e non era facile trovare spazio. L'allenatore è stato onesto con me, mi ha detto che non avrei giocato molto e che la cosa migliore per me, vista la mia ambizione, era andare via. Il Barcellona significava tutto per me e mi sarebbe piaciuto finire la mia carriera lì, ma ci sono momenti nella vita che bisogna affrontare con coraggio, e ho deciso di intraprendere un altro progetto che mi entusiasmava. Con il passare del tempo, non rimpiango le esperienze che ho vissuto all'estero”.

“Non so cosa sia successo, l'accordo con il Manchester United era quasi chiuso. Ci hanno messo troppo tempo a decidere, la stagione stava per iniziare e non volevo aspettare ancora. Ho anche giocato la Supercoppa Europea con il Barcellona, dove ho segnato il gol della vittoria. Anche il PSG era interessato a me, poi però è arrivato il Chelsea. Fabregas ha fatto da intermediario, Mourinho mi ha chiamato e mi ha detto che erano disposti a offrire di più del Manchester United. È lì che ho scelto di andare a Londra, visto che lo United non ha preso una decisione".

“Mourinho e Guardiola? Entrambi sono dei vincitori, ma sono allenatori molto diversi. Ognuno ha le proprie idee, il proprio modo di motivare i giocatori. Mi è piaciuto tanto imparare da Mourinho, che mi ha dato l'opportunità di giocare in Premier League, il campionato più competitivo che ci sia. La mia prima stagione in Inghilterra, nonostante tutto, è stata dura".

