Lazio, Zaccagni vicino al rientro? Può tornare tra i convocati, a patto che...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio perde Castellanos per un mese e mezzo. Gli esami strumentali hanno evidenziato per l’attaccante argentino una lesione di secondo grado al retto femorale destro: lo stop sarà di circa sei settimane, con rientro previsto dopo la sosta di novembre, il 23 contro il Lecce. Un’altra tegola per il centravanti, già costretto ai box per due mesi nella passata stagione a causa di un problema muscolare agli adduttori.

La buona notizia per Maurizio Sarri arriva invece da Zaccagni. Come scrive La Repubblica, il capitano sta meglio e potrebbe tornare tra i convocati già per la sfida di domenica contro l’Atalanta, a patto che riesca ad allenarsi in gruppo nella giornata di venerdì. Un recupero importante per la squadra biancoceleste, alle prese con un reparto offensivo in emergenza: Dia continua a gestire il fastidio alla caviglia e, contro gli orobici, è probabile una staffetta con Noslin nel ruolo di centravanti.

