Lazio, il club presenta Football Medicine 2025: i dettagli dell'iniziativa

© foto di www.imagephotoagency.it

"Si è svolta la quarta edizione di 'Football Medicine 2025 | All Around Knee', l’evento medico-scientifico organizzato dalla S.S. Lazio, in collaborazione con Balestra Eventi. Il Club ha anche rinnovato l’appuntamento con 'Health for Children', iniziativa di prevenzione sanitaria, dedicata ai bambini e ragazzi provenienti da case famiglia e strutture di accoglienza del territorio romano". Così la Lazio ha presentato sui social l'iniziativa 'Football Medicine 2025 | All Around Knee' da lei organizzata e promossa con l'obiettivo di offrire il proprio sostegno sanitario a bambini e ragazzi che provengono da case famiglia o strutture di accoglienza.

