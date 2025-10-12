Bernardeschi: "Non avevo problemi con Sarri, giocavo ma quella frase..."

TUTTOmercatoWEB.com

Federico Bernardeschi, ospite al Festival dello Sport di Trento, ha parlato di alcuni momenti della sua carriera e ricordando quelli alla Juve, ha citato Sarri e Pirlo. Al centrocampista del Bologna è stato chiesto, in particolare, di spiegare quella sua uscita sul rischiare la "giocata in Nazionale" che fece molto discutere: "Io non avevo assolutamente alcun problema con Sarri, né con Pirlo. Quella frase capisco che poi venne percepita in un certo modo da fuori. Con Sarri giocavo, con Pirlo meno, ma faceva bene a mettermi in panchina, perché in quel momento non rendevo. La frase che dissi in Nazionale mi venne così, ma non era un riferimento a loro".

