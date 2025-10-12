Formula 1 | Ferrari - Horner: i 2 motivi che remano contro l'affare
12.10.2025 20:37 di Giovanni Parterioli
La Ferrari pensa a Christian Horner, e ci pensa da mesi. Nelle ultime settimane, vista la pressione sul presidente Elkann e i pessimi risulati della SF-25, con annesse tutte le problematiche relative al rapporto fra i piloti e gli ingegneri, il nome di Horner è salito prepontentemente in vetta. Ma ci sono due motivi che remano contro. Clicca qui di seguito per l'articolo completo su >>> FERRARI, 2 MOTIVI CONTRO HORNER <<<