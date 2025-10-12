WOMEN | Lazio, la Serie A esalta Le Bihan: il post social - VIDEO
Clarisse Le Bihan, MVP del match contro il Genoa, ha dimostrato ancora una volta di essere una giocatrice fondamentale per la Lazio di Grassadonia. Anche se non segna, mette comunque il suo zampino nei gol come la giocata incredibile di ieri che ha portato alla rete di Goldoni. La Serie A ha deciso di complimentarsi con la biancoceleste sui social, ha condiviso tramite i profili ufficiali il video dell'azione accompagnato dal messaggio: "Attenzione, il video che state per vedere può durare dai 25 secondi ai 40 minuti".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.