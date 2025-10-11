Estonia - Italia, le formazioni ufficiali: Gattuso sceglie le due punte

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Gattuso, per la sua terza partita da CT, ha scelto una Nazionale decisamente offensiva con Orsolini e Raspadori preferiti a Spinazzola e Cambiaghi. A guidare il 4-4-2 degli azzurri ci sono Kean e Retegui, mentre Barella e Tonali compongono la cerniera in mezzo al campo. Tre calciatori mancini su quattro davanti a capitan Donnarumma: Di Lorenzo a destra, Dimarco a sinistra, Bastoni e Calafiori i centrali.

FORMAZIONI UFFICIALI

Estonia (4-2-3-1) - Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Saliste;Shein, Palumets; Kait, Soomets, Saarma; A.Tamm. A disposizione: Igonen, Perk, Yakovlev, Mustmaa, Kristal, Sappinen, J.Tamm, Miller, Mets, Schjonning-Larsen, Vetkal, Sinyavskiy. CT: Henn.

Italia (4-4-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Locatelli, Udogie, Esposito, Cristante, Frattesi, Cambiaghi, Cambiaso, Mancini. CT: Gattuso.

