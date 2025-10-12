Lazio, si rivede Guendouzi: Sarri pensa al ritorno al 4-3-3

RASSEGNA STAMPA - Terminate le due giornata di squalifica rimediate nel derby, Matteo Guendouzi è pronto a riprendere il suo posto nel centrocampo della Lazio. L'espulsione per proteste ottenuta ingenuamente al fischio finale della gara contro la Roma, ha messo in seria difficoltà Sarri che, a causa delle altre numerose defezioni, per le due partite successive ha dovuto cambiare modulo e reintegrare Basic in rosa.

Per le sfide contro Genoa e Torino, Il Comandante ha accantonato il suo 4-3-3 per passare ad un più congeniale 4-2-3-1. Secondo La Gazzettadello Sport, però, Il ritorno del francese potrebbe portare il tecnico a tornare all'assetto che più predilige, dove Guendouzi riprenderebbe il suo ruolo di mezzala destra e, soprattutto, di leader assoluto della mediana biancoeleste.

