Lazio, Hysaj festeggia il record di presenze con l'Albania - FOTO
"93 volte orgoglioso di te Albania mia", scrive Elseid Hysaj sui social. Dopo la gara vinta contro la Serbia, il terzino della Lazio è arrivato a 93 presenze con la sua Nazionale, eguagliando il risultato dell'ex biancoceleste Lorik Cana. Entrambi sono al primo posto a pari merito, ma l'ex Napoli alla prossima partita può salire a quota 94 in testa alla classifica da solo. Di seguito il post in cui ha festeggiato il suo traguardo.
