Lazio, che fine ha fatto Provstgaard? Il danese attende una nuova chance

RASSEGNA STAMPA - Non ci ha messo molto il giovane Oliver Provstgaard a conquistare l'ammirazione di Maurizio Sarri. Nei primi 180 minuti, il danese ha dimostrato le sue qualità. Poi è rientrato uno dei leader massimi della squadra come Alessio Romagnoli: senza competizioni europee, è difficile che ci sia un'alternanza fissa in un ruolo delicato come al centro della difesa.

Provstgaard pazienta e aspetta, la fiducia di Sarri l'ha conquistata e ora è solo questione di tempo prima che torni a giocare. Dopo la vittoria contro il Verona, il mister ne aveva parlato così: "Sta facendo bene. Ha una grande applicazione e ha tutte le caratteristiche per finire in Premier League". Effettivamente, come riporta il Corriere dello Sport, in quella partita Provstgaard aveva percorso quasi 10 chilometri, gli erano riusciti 53 passaggi, di cui 14 in avanti e 7 lunghi. Una sola palla persa contro le 9 recuperate, meno soltanto di uno specialista come Rovella (10).

I numeri confermano che le qualità ci sono, ma adesso l'ex Velje aspetta una nuova chance. Ha conquistato sia tecnico che tifosi, ma ora questi giudizi positivi vanno confermati ulteriormente in campo.