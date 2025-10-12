Lazio, Sarri spera nei recuperi per Bergamo: il punto sugli infortunati

RASSEGNA STAMPA - Dopo l'allenamento di ieri a Formello, Sarri ha concesso al gruppo due giorni di riposo, dopo i quali si inizierà a preparare la sfida contro l'Atalanta. Al termine della sosta, infatti, la Lazio sfiderà la squadra di Juric e il tecnico spera di recuperare alcune delle pedine attualmente ai box per infortunio. Oltre al rientro di Guendouzi dalla squalifica, Mau in settimana riavrà a disposizione anche i quattro nazionali Mandas, Nuno Tavares, Hysaj e Isaksen.

Contro la Dea non ci sarà sicuramente Zaccagni, infortunatosi all'adduttore alla vigilia della sfida contro il Toro, così come i lungodegenti Gigot e Dele-Bashiru. In settimana andranno valutate le condizioni di Dia , che ha saltato la nazionale per un problema alla caviglia, così come quelle di Marusic e Pellegrini, che contro il Genoa hanno rispettivamente accusato una lieve lesione al flessore e una distrazione al ginocchio. Secondo Il Messaggero, lo staff medico punterebbe a riavere i due a disposizione per la Dea o al massimo per la sfida successiva contro la Juventus. Vecino, infine, verrà testato martedì per capire a che punto è il suo recupero.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.