Lazio, Vecino torna a lavorare in gruppo: settimana decisiva per il suo rientro

RASSEGNA STAMPA - Dopo settimane di lavoro individuale e di incertezza sulle sue condizioni fisiche, Matias Vecino è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Il problema muscolare accusato a inizio agosto lo ha tenuto fuori due mesi, ben più del previsto, e lo staff medico biancoceleste ha pianificato per lui un rientro graduale, che proseguirà nei prossimi giorni, per evitare possibili ricadute.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, quella che verrà sarà la settimana decisiva e una nuova valutazione riguardo lo stato attuale dell'uruguaiano è fissato per martedì, quando a Formello riprenderanno gli allenamenti. Sarri spera di poterlo riavere in gruppo a pieno regime, ma molto dipenderà dalle sensazioni del centrocampista, sul quale, però, c'è un cauto ottimismo. Ritrovare Vecino ridarebbe alla Lazio un'importante opzione in più ad un centrocampo che, nelle ultime settimane, è stato tormentato da infortuni e squalifiche.

