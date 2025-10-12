FORMELLO - Lazio, ansia per il Taty: Sarri rischia di perdere un altro pezzo
FORMELLO - Se n’è aggiunto un altro. Ed è un nome pesante, quello di Castellanos. L’infortunato stavolta è il centravanti titolare: verrà valutato a breve, gli accertamenti stabiliranno l’entità dello stop. L’argentino ha accusato un problema muscolare in allenamento, il timore è che si tratti di una lesione, lo costringerebbe ai box per circa 20 giorni. Sarri ha già perso il titolare del tridente a sinistra, ora incrocia le dita per l’attaccante centrale.
A Formello le sedute riprenderanno martedì pomeriggio, le attenzioni e le preoccupazioni accompagneranno i giorni che porteranno al nuovo appuntamento nel centro sportivo. Nella lista degli attuali indisponibili ci sono già Zaccagni, Dele-Bashiru, Marusic e Pellegrini. Vecino si è riaggregato, da martedì scatteranno le prove decisive per il suo rientro tra i convocati.