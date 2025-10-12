Lazio, Provedel torna protagonista: dietro la sua rinascita c'è Sarri

RASSEGNA STAMPA - Accantonato da Baroni e rivitalizzato da Sarri. Il ritorno del Comandante sulla panchina della Lazio ha sancito la rinascita di Ivan Provedel che, dopo una stagione difficile che lo aveva visto cedere i gradi di titolare a Mandas, si è ripreso il ruolo di numero uno biancoceleste. Con Mau, l'ex Spezia era stato uno dei protagonisti della stagione 2022/23, conclusa al secondo posto anche grazie ai soli 28 gol subiti e ai 20 clean sheet fatti registrare dal portiere.

L'arrivo di Baroni a Formello aveva sconvolto le gerarchie della porta, permettendo a Mandas di emergere a suon di buone prestazioni e sfruttando qualche abbaglio del compagno di reparto. Il ritorno di Sarri nella Capitale, però, ha stravolto nuovamente tutto, permettendo a Provedel di tornare al centro della Lazio, come testimoniato anche dai numeri. L'edizione romana de La Repubblica, infatti, sottolinea come, in questo inizio di stagione, Ivan abbia già risposto presente con 25 parate effettuate e 4.07 gol evitati.

Nella gara contro il Genoa, in particolare, l'estremo difensore si è reso protagonista con 5 interventi decisivi e un totale di 1.30 gol evitati. Provedel, insomma, sembra essere tornato quello di qualche stagione fa e, anche per questo, Sarri sta continuando a rimandare l'esordio stagionale di Mandas, con il quale era inizialmente prevista un'alternanza. Mau è riuscito a rispolverare uno dei suoi pupilli che ora difficilmente verrà accantonato di nuovo.

