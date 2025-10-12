Ventola e il rimpianto del 5 maggio 2002: "Tutti ricordano la Lazio, ma..."
12.10.2025 09:45 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - L'ex attaccante Nicola Ventola ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. L'ex Inter ha parlato della vita di oggi, del litigio con Vieri degli anni più beli ma anche del suo più grande rimpianto calcistico: il 5 maggio 2002. Ecco di seguito le sue parole:
"Lo scudetto perso il 5 maggio è il rimpianto più grande?Sì, insieme al non aver debuttato in Nazionale. Tutti ricordano la Lazio, ma noi lo buttammo via prima. Mentalmente avevamo vinto: ci eravamo portati le maglie, le telecamere. Ricordo le lacrime di Ronnie e quelle dei tifosi all'aeroporto. Ci chiedemmo: "Ma perché a noi?".