Calciomercato Lazio | Gila, rinnovo a rilento: due club italiani alla finestra

CALCIOMERCATO LAZIO - Fumata grigia per il rinnovo di Mario Gila. Oltre alle problematiche relative al blocco del mercato, sembra che al momento non ci sia ancora un accordo per prolungare il contratto del centrale spagnolo (scadenza 2027). Più passa il tempo, più la situazione si fa spinosa in casa biancoceleste. Soprattutto considerando che al Real Madrid spetterà il 50% della futura rivendita, con il valore che varierà non solo in base alle prestazioni, ma anche in base alla scadenza del contratto.

A gennaio mancherà un anno e mezzo alla scadenza, mentre in estate sarà un anno. O si trova una soluzione nel breve periodo, oppure il rischio di perdere Gila a paramentro zero sarà altissimo. E la Lazio non può permetterselo. Le pretendenti non mancano, il centrale spagnolo ha dimostrato in campo nazionale e internazionale il suo valore. In particolare, i primi sondaggi arrivano dall'Italia: stando a quanto riportato da Nicolò Schira, sembra che Milan e Inter stiano fiutando l'affare e monitorando con attenzione lo sviluppo della vicenda. La Lazio, presto o tardi, sarà chiamata a fare una scelta.