Calciomercato | Juve, tutto su Milinkovic: pronta la prima offerta per l'ex Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sergej Milinkovic-Savic può tornare in Serie A. Dopo aver trascorso otto anni alla Lazio, il centrocampista serbo ha scelto di trasferirsi in Arabia Saudita nell'estate del 2023, all'Al Hilal. Un'esperienza diversa durante la quale ha affrontato e condiviso lo spogliatoio con altri campioni che hanno fatto la sua stessa scelta. Proprio lì ha ritrovato anche Simone Inzaghi, che non lo allenava dai tempi della Lazio. Ora però sembra arrivato il momento di tornare in Italia.

Nelle ultime settimane è avanzata con insistenza l'intenzione della Juventus di puntare sul Milinkovic-Savic. La voce può però presto diventare realtà: stando a quanto riportato da TuttoSport, la Juventus potrebbe affondare il colpo già a gennaio. Nelle scorse settimane c'è stata una richiesta d'informazioni, ma l'intenzione diventerebbe ancor più seria qualora il serbo riuscisse a liberarsi anticipatamente dal contratto che lo lega all'Al Hilal fino all'estate del 2026. I bianconeri vogliono Milinkovic, nelle prossime settimane è prevista una prima offerta. L'ex Lazio guadagna circa 20 milioni a stagione, ma forse la sua voglia di tornare nel calcio che conta potrà fare la differenza.

