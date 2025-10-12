WOMEN | Lazio - Genoa, Le Bihan MVP del match: i numeri top - FOTO

La Lazio batte in casa il Genoa e infila la seconda vittoria consecutiva in questo avvio di stagione. Altri tre punti che consentono alle biancocelesti di arrivare al big match con la Juve non solo a punteggio pieno, ma anche con maggiore fiducia e consapevolezza. Sul tabellino sono scritti i nomi di Simonetti e Goldoni, autrici delle due reti, ma non solo state le sole protagoniste della sfida.

Merita una menzione speciale Clarisse Le Bihan. La francese è la giocatrice che ha creato più occasioni per le compagne nella partita col Genoa. Nel dettaglio, 7 tra cui 1 assist, Inoltre, è anche quella che ha effettuato più passaggi nella 3/4 avversaria: ben 19. Non è un caso che abbia vinto il premio come MVP del match.

