WOMEN | Juve, Canzi preoccupato in vista della Lazio: "Siamo delusi e..."

Un avvio di stagione insolito per la Juventus di mister Canzi che dopo la vittoria della Women's Cup, nelle prime due giornate di campionato, ha portato a casa solamente un punto frutto del pareggio esterno col Sassuolo. La sconfitta in casa contro il Como ha destato preoccupazione al tecnico che, al termine dell'incontro in vista anche del big match con la Lazio, ha parlato così: "Dobbiamo imparare a concretizzare il volume di gioco che produciamo. Siamo arrivate tante volte in area di rigore, ma non basta arrivarci, bisogna segnare. Alla fine le partite le vinci segnando. Sinceramente io sarei molto preoccupato se non arrivassimo a calciare in porta. Sicuramente i risultati non sono positivi, ma sono sicuro che torneremo a segnare con regolarità".

"Siamo delusi per queste prime due gare di campionato, ma fortunatamente il campionato è ancora molto lungo e dobbiamo giocare ancora tutti gli scontri diretti. È indubbio, però, che in queste prime due giornate abbiamo perso punti importanti".

