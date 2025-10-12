Serbia nel caos: dopo il ko contro l'Albania Stojkovic si dimette
La Serbia è in piena crisi dopo il ko in casa contro l’Albania che ha portato anche alle dimissioni del ct Dragan Stojkovic: “Il risultato è davvero negativo, non me lo aspettavo e non doveva accadere. Me ne assumo la piena responsabilità. Non guiderà la squadra nella prossima gara contro Andorra”, queste le parole del tecnico.
Il ko contro l’Albania complica infatti il percorso di qualificazione della Serbia ai prossimi Mondiali con la selezione serba che ora occupa il terzo posto alle spalle di Inghilterra e appunto Albania.
