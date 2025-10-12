Lazio, Pedro a caccia di un ultimo traguardo: nel mirino il primato di Klose

RASSEGNA STAMPA - A 38 anni e dopo una carriera ricca di successi, Pedro ha davvero poco da dimostrare. Quella in corso potrebbe essere la sua ultima stagione alla Lazio visto che, dopo cinque anni in biancoceleste, lo spagnolo potrebbe decidere di terminare la sua carriera col Tenerife, la squadra della sua città. Prima di lasciare l'Italia, però, l'ex Chelsea e Barcellona vuole provare a riportare la squadra di Sarri in Europa e per farlo potrebbe toccare un traguardo molto particolare.

Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, in questa stagione Pedrito potrebbe diventare il marcatore più "vecchio" della storia della Lazio. Attualmente questo titolo spetta a Miroslav Klose, che segnò alla sua ultima presenza in biancoceleste all'età di 37 anni, 11 mesi e 6 giorni. Pedro di anni ne ha già 38 e con una marcatura supererebbe il tedesco, togliendosi un ultimo sfizio in una carriera leggendaria.

