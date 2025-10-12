Flaminio-Lazio | L'acquisto, il diritto di superficie e i possibili 'no': la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio e il Flaminio. Il presidente Lotito, che da anni si sta muovendo per regalare una nuova "casa" ai biancocelesti, deve aspettare di avere l'approvazione di Roma Capitale per ottenere o il diritto di superficie sull'area intorno all'impianto o la proprietà dello stesso. Un consenso tutt'altro che scontato: la Roma, per il proprio impianto, avrebbe il diritto di superficie, ma sul terreno di Pietralata al momento non ci sono costruzioni. Diversa la situazione del Flaminio.

Eppure Lotito, riporta Corriere della Sera, non accetta di sentir parlare di concessioni. Il patron della Lazio, che deve ancora presentate il piano economico-finanziario asseverato, fa leva non soltanto sullo stadio di Pietralata, ma anche su altri due precedenti: il Bluenergy Stadium, di proprietà dell'Udinese, e sul fatto che a Milano abbiano deciso di vendere l'area di San Siro su cui verrà edificato il nuovo stadio. Inizialmente, si parlava di una concessione a lungo termine, Inter e Milan invece ora stanno chiudendo per la proprietà dell'area. Anche l'Atalanta ha acquistato lo stadio. Lotito, di fronte a un progetto di circa 430 milioni di euro, non può accontentarsi della concessione.

LA SITUAZIONE - La tanto attesa conferenza dei servizi sarebbe dovuta partire al più tardi entro la prima metà del mese di giugno. Lotito, però, prima di presentare formalmente il proprio progetto, vuole abbassare al minimo il rischio di un possibile rifiuto delle Sovrintendenze. Al tempo stesso è stato chiaro: per andare avanti, deve ottenere o il diritto di superficie o la proprietà. La palla ora passa al Campidoglio, chiamato a valutare non solo il progetto ma anche le richieste del presidente della Lazio.

