Di Canio: "Italia? La vittoria sull'Estonia non mi esalta"
Intervenuto ai microfoni di Sky Paolo Di Canio ha detto la sua sull’Italia all’indomani del successo della Nazionale guidata da Gattuso sull’Estonia.
“Se mi esaltassi per una vittoria così tirerei la mia competenza nel secchio dell’immondizia tenendo conto dell’avversario incontrato. Io voglio bene alla Nazionale e per questo sono molto critico. Se penso che, qualche settimana fa, non meritavamo di vincere con Israele non posso esaltarmi".
"In compenso sono molto felice dell’entusiasmo del gruppo. La maglia azzurra rappresenta la nostra Nazionale, ovviamente a livello calcistico”.
