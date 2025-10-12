Italia - Israele, allerta massima al Bluenergy Stadium: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle spalle il successo sull’Estonia, l’Italia si prepara a scendere in campo nella delicata gara contro Israele nel match in programma a Udine martedì 14 ottobre.

Un match molto delicato anche per quanto riguarda la situazione ambientale: l’Osservatorio nazionale sulle manifestazione sportive ha infatti assegnato all’evento il livello massimo di rischio (4) e a preoccupare è soprattutto la manifestazione pro-Palestina autorizzata per il pomeriggio di martedì.

All’interno dell’impianto, che accoglierà circa 5.000 spettatori, sarà attivo un massiccio piano di sicurezza con unità cinofile, artificieri e droni che sorveglieranno l’area. All’esterno sarà vietata la vendita e il consumo di alimenti e bevande in contenitori di vetro, ceramica o lattina e per accedere verrano installati metal detector e barriere di cemento.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.