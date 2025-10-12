Qualificazioni Mondiali, la Danimarca batte la Grecia: Isaksen dal 1'

La Danimarca batte la Grecia 3-1 e conquista altri tre punti preziosissimi per il percorso verso la qualificazione al Mondiale. Hojlund ha aperto le marcature al 21° minuto del primo tempo, Andersen ha firmato il gol del raddoppio e a pochi minuti dal duplice fischio Damsgaard ha calato il tris. Alla ripresa, gli ellenici hanno provato a reagire trovando la rete del 3-1 con Tzolis ma non è bastata.

Isaksen, titolare in campo, e compagni grazie alla vittoria di questa sera si sono portati a quota 10 punti e presi il primo posto nel Gruppo C. A pari punti, ma in seconda posizione, c’è la Scozia uscita vincente dal match con la Bielorussia, fanalino di coda a 0 punti. La selezione di Mandas, lasciato in panchina dal ct Jovanovic, si piazza al terzo posto con soli 3 punti. L’obiettivo qualificazione è sempre più lontano.

