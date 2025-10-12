Danimarca - Grecia, le formazioni ufficiali: la scelta su Mandas e Isaksen
Proseguono le gare di qualificazione al prossimo Mondiale, questa sera in campo, tra le altre, Danimarca e Grecia. I danesi puntano al successo per raggiungere la Scozia in vetta al girone mentre gli ellenici, attualmente terzi nel gruppo C, sono a caccia dei tre punti per ridurre il gap con i rivali nordici. Di seguito le formazioni ufficiali con le scelte dei due ct su Isaksen e Mandas, i due biancocelesti convocati.
Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Christensen, Andersen, Vestergaard, Maehle; Froholdt, Norgaard, Hjulmand; Isaksen, Damsgaard; Hojlund. Ct. Riemer
Grecia (4-2-3-1):: Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Kourbelis, Zafeiris; Karetsas, Bakasetas,Tzolis; Ioannidis. Ct. Jovanovic.
