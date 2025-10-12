WOMEN | Serie A, Lazio a punteggio pieno: la classifica dopo due giornate

La seconda giornata di Serie A Femminile si è conclusa col match tra Parma e Sassuolo. Sorride la Lazio che dopo aver battuto 1-2 il Como in trasferta all'esordio, si è replicata col Genoa in casa. Questa volta in gol sono andate Simonetti e Goldoni, rientrata dopo un periodo ai box per infortunio. Le biancocelesti hanno iniziato la stagione col piede giusto, la vittoria conquistata contro le rossoblù gli consente di arrivare al big match con la Juve a punteggio pieno. 6 punti in classifica per le ragazze di Grassadonia, a pari merito con Roma e Napoli. La differenza reti premia le giallorosse che si piazzano al primo posto con 6 gol fatti e 1 subito, seguite dalle azzurre con 5 centri realizzati e 3 subiti e chiude il podio la Lazio, al terzo posto con 4 reti segnate e 2 incassate.

