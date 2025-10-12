Balotelli: "Io ero fiero di rappresentare l'Italia. In tanti ora non hanno quella fame e..."
Mario Balotelli, tra gli ospiti al Festival dello Sport di Trento, ha preso parola sul palco affrontando diversi temi riguardanti il calcio attuale e la sua carriera. A proposito della Nazionale, fresca di vittoria contro l'Estonia, l'ex Milan ha parlato del suo rapporto con la maglia azzurra facendo un paragone con i giocatori di oggi. Questo il suo pensiero: "In tanti giocatori non vedo quella fame, quella voglia di indossare la maglia del proprio Paese, e non mi fa piacere. Io quando andavo in Nazionale ero fiero di rappresentare l'Italia".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.