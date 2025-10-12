Balotelli: "Io ero fiero di rappresentare l'Italia. In tanti ora non hanno quella fame e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Balotelli, tra gli ospiti al Festival dello Sport di Trento, ha preso parola sul palco affrontando diversi temi riguardanti il calcio attuale e la sua carriera. A proposito della Nazionale, fresca di vittoria contro l'Estonia, l'ex Milan ha parlato del suo rapporto con la maglia azzurra facendo un paragone con i giocatori di oggi. Questo il suo pensiero: "In tanti giocatori non vedo quella fame, quella voglia di indossare la maglia del proprio Paese, e non mi fa piacere. Io quando andavo in Nazionale ero fiero di rappresentare l'Italia".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE