Lazio, Gascoigne racconta: "Ho parlato al telefono con il Papa, voleva conoscermi"

È in uscita il nuovo libro di Paul Gascoigne. L'ex fantasista inglese, che ha giocato alla Lazio negli anni '90, ha scritto la sua autobiografia che uscirà il prossimo 23 ottobre. Tra le storie più assurde che ha raccontato, una riguarda proprio il periodo in cui giocava in Italia, quando ha parlato con il Papa al telefono. Di seguito le sue parole: "Dino Zoff mi disse che c'era qualcuno di importante al telefono. Era il Papa. Gli dissi: “Tutto bene, Papa?” e lui capiva a malapena quello che dicevo, ma mi fece capire che voleva conoscermi. Purtroppo arrivai in ritardo. Mi sono perso anche quello", ha spiegato.

