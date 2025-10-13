Atalanta, Musah avvisa la Lazio: "Voglio essere più decisivo e..."

TUTTOmercatoWEB.com

Si torna in campo dopo la sosta per le Nazionali. Per la settima giornata di Serie A, l'Atalanta di Juric ospiterà la Lazio di Sarri. Ai taccuini de L'Eco di Bergamo, il centrocampista nerazzurro Yunus Musah ha parlato del suo percorso a Bergamo e delle sue caratteristiche. Di seguito ciò che ha detto: "Mi piace stare a centrocampo, dove posso unire fase difensiva e costruzione. Ma sono pronto ad adattarmi anche sulle fasce o dietro le punte. Qui ci sono giocatori come Ederson, de Roon e Pasalic, da cui sto imparando moltissimo. Voglio diventare più decisivo negli ultimi metri, segnare e servire più assist. So che posso fare meglio in zona offensiva, e sto lavorando per diventare un centrocampista completo".

