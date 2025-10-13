Torino, Ferri torna sulla Lazio: "Il pari è stato rocambolesco..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Giacomo Ferri, ex giocatore del Torino, era presente al Festival dello Sport di Trento e ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport con focus proprio sui granata. Tra risultati e gioco di Baroni, Ferri è tornato a parlare anche della sfida contro la Lazio. Ecco di seguito le sue parole:

"Che sensazione mi ha lasciato? Mi faccia prima dire che il pari al 103' è stato rocambolesco: bastava che Dembélé buttasse una sana palla in tribuna e il Toro avrebbe vinto meritatamente. Poi, per risponderle, come dice mister Baroni, la sensazione che lascia il Toro è quella di una squadra che si sta plasmando e alla quale bisogna concedere un po' di tempo. È vero che finora ha preso dei gol che si potevano evitare, ma senza quel rigore al 103' sarebbe tornato da Roma con 6 punti tra la Roma capolista e la Lazio di Sarri".

